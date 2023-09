Força Tática desmantela refinaria de drogas na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

A droga apreendida pela Força Tática foi encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima, policiais militares da Força Tática desmantelaram uma refinaria de drogas na Travessa Rubens Pascal, na Vila Jacobucci. O flagrante aconteceu na noite desta terça-feira, 12, em São Carlos.

Durante patrulhamento, os policiais chegaram até o endereço, composto de uma casa e uma edícula. No corredor, havia um homem que, ao ver a viatura, empreendeu fuga.

Diante do fato, os PMs entraram na edícula e localizaram farto material para embalo e apetrechos para comercialização de entorpecentes. Havia ainda munições intactas e deflagradas e seis pacotes com drogas prontos para a comercialização. No cômodo, não havia ninguém.

Entretanto, na casa principal, havia duas mulheres (a mãe de 68 anos e a filha, de 40 anos). Indagadas, disseram que o genro teria cedido a edícula para um homem e que receberia mensalmente para ceder a edícula. Tinham conhecimento que o local era usado para o tráfico.

Diante dos fatos, as duas mulheres foram encaminhadas à CPJ para as deliberações de praxe e todo o material relacionado às drogas foram apreendidos pela Força Tática.

Leia Também