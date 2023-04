Força Tática de Rio Claro apreende grande quantidade de drogas no Jardim Maracanã

SIGA O SCA NO

Crédito: SCA

A Força Tática da Polícia Militar de Rio Claro realizou uma grande apreensão de entorpecentes na tarde deste domingo (16), em São Carlos.

Segundo informações, policiais rodoviários tentaram abordar um Fox prata que transitava pela Washington Luís (SP-310), porém se evadiu, dando início a uma perseguição.

Em seguida o motorista guardou o carro em uma boate na rua Caetano Scalise, jardim Maracanã, onde a namorada dele já havia trabalhado.

Na sequência a Força Tática recebeu informações sobre a localização do imóvel e foi até a boate onde deteve o acusado e encontrou toda a droga dentro do veículo que foi furtado em Leme/SP. Ele informou apenas que foi contratado para transportar o entorpecente.



Segundo a Polícia, o responsável pela casa noturna não tinha conhecimento do entorpecente.

Durante as diligências os policiais também detiveram um homem que seria o "batedor" do Fox.

Todo o entorpecente foi encaminhado ao plantão da CPJ, onde foi apreendido.

Os suspeitos, que são da cidade de Rio Claro permanceram à disposição da Polícia Civil.







