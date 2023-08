Força Tática da PM apreende 29 mil microtubos usados para acondicionar drogas no Jardim Gonzaga

Ao abordar os indivíduos que estavam comercializando materiais recicláveis nas proximidades, nenhum material ilítico foi encontrado com eles. No entanto, durante uma vistoria no interior do ferro-velho, algo chamou a atenção da equipe.

Nos fundos do estabelecimento, atrás de uma parede, foi descoberta uma caixa escondida sob uma lona plástica preta. Ao verificar o conteúdo dessa caixa, foram encontrados nada menos que 29.000 microtubos vazios, conhecidos como eppendorfs, que são frequentemente usados para acondicionar substâncias ilícitas, como drogas.

Um indivíduo responsável pelo estabelecimento foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciáriam, onde o delegado de plantão, Dr. Adriano, tomou ciência dos fatos e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) relativo à apreensão dos objetos e liberou o suspeito.

Neste sábado (5), a equipe da Força Tática da Polícia Militar realizou uma apreensão significativa de materiais associados ao tráfico de drogas na rua Alberto Martins, no bairro Jardim Gonzaga. Durante um patrulhamento de rotina na área, a equipe notou uma caminhonete estacionada em frente a um ferro-velho, o que levantou suspeitas e levou a uma inspeção mais detalhada.