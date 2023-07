Força Tática apreende moto furtada com adolescente no Gonzaga

SIGA O SCA NO

A moto foi apreendida pelos PMs da Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos foi flagrado com uma moto furtada no início da tarde desta terça-feira, 18, por policiais militares da Força Tática. O flagrante aconteceu na rua Ceará, no Jardim Gonzaga.

Os PMs estavam em patrulhamento preventivo pelo bairro quando abordaram o suspeito. Após pesquisa pelo emplacamento, constataram que a moto, que estava com ligação direta, seria produto de furto ocorrido sábado, 15, na rua São Joaquim, região da Rodoviária no Jardim Macarengo.

Questionado, o infrator afirmou que teria adquirido há moto, há dois dias, de um usuário de entorpecentes que reside no bairro, por R$ 500. O adolescente (com a mãe) foi encaminhado à CPJ e a moto recolhida.

