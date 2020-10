Força Tática apreende mais de um quilo de maconha, outras drogas e arma

10 Out 2020 - 09h55

Na madrugada deste sábado (10), policiais militares da Força Tática fizeram uma apreensão de drogas e arma de fogo no Botafogo.

De acordo com informações, a equipe do Supervisor Tático, composta pelo Sargento Fabiano, Cabo Felipe e Soldado Pascoalino, em patrulhamento pela avenida Miguel Petroni, no Santa Felícia, avistou um suspeito próximo a loja de conveniência de um posto de combustíveis.

Eles o abordaram, encontraram cinco porções de maconha e dinheiro, e descobriram que em um Gol que estava próximo a ele, havia mais três suspeitos que o aguardavam.

Devido as características, os suspeitos foram questionados sobre a participação em um roubo ocorrido anteriormente e negaram o fato, mas um deles acabou confessando que possuía uma arma de fogo em sua residência, por isso, com o apoio das equipes compostas pelos Cabos Rivaldo, Vedovelli e Manfrin, e dos Soldados Soares, Mazzi e Carvalho a Força Tática foi até a residência do suspeito e lá encontraram o revólver calibre 32, municiado, mas oxidado, 128 porções de maconha prontas para a venda e mais um tijolo da droga, além de uma balança e material para embalagem.

O material foi todo apreendido e os supeitos foram conduzidos ao plantão policial, sendo o proprietário do imóvel recolhido ao Centro de Triagem e os outros três, liberados.

