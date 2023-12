Força Tática apreende maconha em estabelecimento comercial

SIGA O SCA NO

O material que estava no estabelecimento comercial foi apreendido pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Uma abordagem de rotina se transformou em um flagrante de tráfico de entorpecentes na noite desta quinta-feira, 14, na rua Carlos Del Nero, no Jardim Paulistano. Uma pessoa foi detida por policiais militares da Força Tática.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que os PMs faziam a abordagem em uma pessoa pelo bairro e a alguns metros dali, um homem saia de um estabelecimento comercial e apresentou nervosismo e tentou a fuga.

Por levantar suspeitas, os PMs fizeram a abordagem no acusado, de 18 anos, que até então não tinha passagem pela polícia, e após indagá-lo, obtiveram a informação de que havia entorpecentes no interior do imóvel.

Diante da revelação, os policiais entraram e encontraram em uma mesa, um facão, material para embalo e várias porções de maconha pronta para o consumo e outras, a granel.

Os policiais voltaram a questionar o acusado que confessou que a droga seria para o consumo próprio. Entretanto, ele foi detido e encaminhado à CPJ e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Droga e arma branca foram apreendidas.

