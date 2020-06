Força Tática apreende arma e munições, encontradas em veículo no São Carlos 8

Crédito: Divulgação

Nesta madrugada de sábado (06), um homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo, no São Carlos 8.

Policiais militares da Força Tática realizavam um patrulhamento pelo bairro quando avistaram várias pessoas ao redor de um Ecosport, que fugiram ao avistar a viatura.

A equipe identificou o proprietário do veículo, que estava no local, e o abordou, mas nada ilícito foi encontrado com ele, já dentro do carro, embaixo do banco do passageiro, foi localizado um revólver calibre 22, carregado com 7 munições e junto havia mais 24 balas sobressalentes.

D.S.P.L. foi detido e conduzido ao plantão policial, onde foi estipulada uma fiança que não foi paga, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

