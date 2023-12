Força Tática age rápido e prende três adolescentes após furto de moto em São Carlos

Moto foi devolvida ao dono: infratores se deram mal - Crédito: Maycon Maximino

Três adolescentes, sendo um de 15 anos e outros dois com 13 anos cada, foram detidos por policiais militares da Força Tática após furtarem uma moto na tarde desta quarta-feira, 27, na Vila Costa do Sol.

A vítima estacionou o veículo em frente à sua casa na rua Miguel Giometti, e após entrar, em minutos, ouviu um barulho e ao ver o que seria, percebeu que a moto tinha sido levada.

Com o auxílio de vizinhos, a vítima foi em busca de sua moto e durante a busca depararam com uma viatura da Força Tática. Com as informações necessárias, os policiais saíram em diligências e na rua Juan Lopes, no Jardim São João Batista, viram os infratores. Feita a abordagem, o trio confessou o crime e levou os PMs até onde esconderam o produto do crime, em um matagal na esquina das ruas Marcolino Lopes Barreto com a Fritz Johansen.

Diante dos fatos, os infratores foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial. A moto foi restituída ao proprietário.

