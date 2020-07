Força Tarefa realiza operação saturação na região do Arcoville

A Força Tarefa, formada pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Departamento de Fiscalização realizou na tarde de domingo (19/7) uma operação saturação para coibir aglomeração de pessoas soltando pipas, disputando rachas e carros com o som ligado no volume não permitido por lei na região do bairro Arcoville.



Os policiais militares com apoio da Guarda Municipal e fiscais realizaram uma operação bloqueio com a abordagem de veículos e orientação as pessoas para não se aglomerarem em virtude da disseminação da COVID-19.



O secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, disse que a saúde pública é prioridade nesse momento e que todos os dias são realizados operações especificas em vários locais da cidade.



Vários veículos e motos foram abordados durante a operação para verificar a documentação e possíveis irregularidades penais. Os guardas municipais e fiscais orientaram os populares a respeitarem as determinações dos decretos municipais e estaduais.

