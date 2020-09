Força Tarefa realiza operação para coibir aglomerações no Kartódromo, Cidade Jardim e região do Damha

Crédito: Divulgação

A Força Tarefa composta pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Vigilância Sanitária e Procon realizaram na noite de sexta- feira ( 25) e madrugada de sábado ( 26) uma operação para coibir aglomeração de pessoas, algazarras e perturbação de sossego na região do Cidade Jardim, Parque do Kartódromo e região do Parque Ecotec na região do Dahma.

O Secretário Municipal de Segurança Pública Samir Antônio Gardini informou que devido às denúncias protocoladas de perturbação de sossego e aglomeração de pessoas nessas áreas, foram programadas essas ações preventivas e orientativas para evitar que o problema ocorresse novamente, visando manter a moralidade, segurança e principalmente a saúde pública de toda população.

Na noite de sexta-feira as equipes da Força Tarefa realizaram vistorias em doze estabelecimentos, três deles foram notificados a cumprir as exigências do Plano São Paulo e dois foram interditados pela ausência de Alvará de Licença e por realizar o consumo fora do horário permitido .

Gardini disse que no Cidade Jardim foi realizado abordagens e trabalho preventivo e de orientação para evitar aglomeração de pessoas e o uso de máscaras. Os donos de estabelecimentos foram orientados e as equipes acompanharam o fechamento dos locais.

No Parque do Kartodromo e na região do Park Ecotec Dahma foram realizados operações especificas de abordagens a veículos e pessoas. O Plano São Paulo e a Justiça estipulam que não pode haver atividades que gerem aglomerações e essa ação foi necessária para o bem da saúde pública, afirmou Samir Gardini.

