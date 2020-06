Força-tarefa paralisa jogos no complexo esportivo do São João Batista

Crédito: Divulgação

A Força -Tarefa de São Carlos, formada por representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar e do Departamento de Fiscalização, realizou uma nova operação na manhã deste domingo (21/06) para verificar denúncias de aglomeração de pessoas.

A aglomeração, proibida desde o início da pandemia do novo coronavírus, foi constatada no complexo esportivo São João Batista. Os guardas municipais, policiais militares e fiscais de serviços públicos constataram o uso não permitido do campo de futebol e das quadras de areia com a presença de grande número de pessoas jogando e assistindo as partidas.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, as partidas foram imediatamente paralisadas. “Solicitamos para que as pessoas deixassem o local e orientamos quanto aos decretos municipais em vigência. No local estavam aproximadamente, entre público e jogadores, 200 pessoas”.

As denúncias devem ser feitas na central da Guarda Municipal pelo telefone 153.

