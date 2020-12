Força-Tarefa interdita loja de conveniência no Centro

Crédito: Divulgação

A Força Tarefa, composta pela Policia Militar, Guarda Municipal e Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, após recebimento de denúncia, realizou uma operação na noite desta sexta-feira (04) e madrugada de sábado (05) para coibir aglomerações em bares e lojas de conveniência em postos de combustíveis.

Duas lojas de conveniência foram interditadas por permitir consumo de bebida alcoólica no local. Um pub no centro da cidade também foi interditado por aglomeração e descumprimento de horário de fechamento. De acordo com as novas regras do Plano SP, fase amarela, bares e restaurantes devem encerrar o atendimento presencial as 22h.

Os estabelecimentos já recorreram, apresentaram a documentação exigida e se comprometeram seguir todas as regras sanitárias exigidas em virtude da pandemia do novo coronavirus, podendo voltar a funcionar.

No total oito estabelecimento foram fiscalizados sendo 3 interditados.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela, mais 200 pessoas que estavam aglomerados em via pública foram abordadas e retiradas das proximidades de uma loja de conveniência. A operação ocorreu após às 22h.

"A nossa intenção não é fechar, multar ou interditar estabelecimento, mas precisamos fazer com que as regras sejam cumpridas. A medicina está novamente alertando para um aumento em todo país dos números de contaminados e de óbitos. Para que não ocorra um retrocesso de fase, sempre orientamos e pedimos a colaboração de todos", explica Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública.

