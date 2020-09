Força Tarefa interdita Festa a Fantasia com 200 pessoas no Arace de Santo Antônio

Crédito: Divulgação

A Força Tarefa composta pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Departamento de Fiscalização, Procon e Vigilância Sanitária interditaram na noite de sábado (05) uma festa, com aproximadamente 200 pessoas, em uma chácara localizada na região do Arace de Santo Antônio.

O Guarda Municipal, após investigação, identificou o organizador e local da festa que estava sendo divulgada e cujos ingressos estavam sendo vendidos por grupos de whatsapp e outras redes sociais.

As equipes forem até o local antes do início do evento e de forma preventiva qualificaram o organizador e lavraram o Auto de Interdição para que a festa não fosse realizada, pois além de não ter Alvará de Licença da Prefeitura Municipal, também estão proibidas as atividades que gerem aglomerações, de acordo com o Plano São Paulo.

Mesmo assim, por volta das 23h00, foi feita uma denúncia que a festa estaria ocorrendo normalmente e por isso as equipes da Força Tarefa foram averiguar, constatando que era verdade. Diante disso, o organizador que descumpriu o Auto de Interdição, sendo detido e conduzido ao Plantão Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência pelo crime de saúde pública. Ele também foi multado pela Vigilância Sanitária e Departamento de Fiscalização.

Os participantes da festa foram retirados do local.

O Coronel Samir Antônio Gardini da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social informou que a prioridade nesse momento são a saúde da população e a não proliferação do Covid 19 e que a realização de festas irregularidades em locais sem condições de saúde e segurança colocam os frequentadores em riscos e não será permitida.

O Diretor de Fiscalização Rodolfo Tibério Penela informou que nessa fase amarela do Plano São Paulo as atividades que geram aglomerações continuam proibidas. Além das multas administrativas, o organizador da festa responderá criminalmente pelo crime contra a saúde pública. O proprietário do imóvel também poderá ser autuado e multado, disse Penela

