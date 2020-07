Força Tarefa interdita 4 bares em operação noturna no Cidade Aracy, Antenor Garcia e Planalto Verde

Crédito: Divulgação

A Força Tarefa composta pela Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitaria realizou na noite de sábado (18) e madrugada de domingo (19), uma operação saturação nos bairros Cidade Aracy, Antenor Garcia e Planalto Verde. No total quarenta estabelecimentos foram vistoriados.

Os guardas municipais e fiscais do Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária realizaram quarenta vistorias em estabelecimentos para verificar o cumprimento das regras e protocolos de funcionamento de bares, comércio de bebidas e lanchonetes nesses bairros.

Além disso, foi realizado um trabalho de saturação em dezenas de vias públicas para o controle do isolamento social.

No total foram vistoriados quarenta estabelecimentos, sendo que quatro bares foram interditados por estarem com clientes consumindo no interior do local e com aglomerações .

