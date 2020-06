Força-tarefa fecha baile funk com cerca de 300 pessoas no Cidade Aracy

Movimentação policial na frente do baile funk - Crédito: Colaborador/SCA

Um baile funk foi fechado na noite desta quarta-feira (10) pela força-tarefa composta pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Departamento de Fiscalização e Procon. A festa acontecia na rua João Martins França, no bairro Cidade Aracy.

A central de inteligência da GCM recebeu denúncias da realização da festa e as equipes se dirigiram até o local e encontraram cerca de 300 pessoas, inclusive menores de 18 anos. Até uma adolescente com uma criança no colo estava participando do baile funk. O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a situação.

Além de infringir o decreto municipal que não permite a realização de festas e eventos por causa da pandemia de coronavírus, a festa não possuía nenhuma condição de segurança e saúde para ser realizada.

Vale ressaltar que o Cidade Aracy I e II e Antenor Garcia, juntos somam 25 casos de covid-19.

A festa foi paralisada e o local interditado pelo departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal. O responsável foi conduzido ao plantão policial, onde foi registrado boletim de ocorrência de crime contra a saúde pública e desobediência. O Ministério Público será notificado sobre o caso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também