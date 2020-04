Força Tarefa acaba com churrasco em praça pública na Redenção

A Força Tarefa composta pela Policia Militar, Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano paralisaram na noite de quarta-feira (15) uma festa com aproximadamente vinte pessoas, com churrasco e bebidas alcoólicas em uma praça pública na região do bairro Redenção.

O Centro de Operações da Guarda Municipal recebeu denúncias de aglomeraçãos de pessoas que estariam realizando um churrasco e ingerindo bebidas alcoólicas em uma churrasqueira instalada na praça pública.

As equipes foram até o local, mas quando chegaram, rapidamente as pessoas pararam com a festa e não foi possível identificar que colocou a churrasqueira na praça.

As pessoas que estavam sentadas em cadeiras ou em pé foram orientadas sobre as restrições de atividades que geram aglomerações em áreas públicas devido ao combate à disseminação do Coronavirus( COVID-19) e foram embora para

suas respectivas residências.

