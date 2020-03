Foragido da justiça e homem armado são detidos em carro na contramão

Dois homens foram detidos nesta noite de sábado (14), após serem abordados em um carro na contramão, na avenida João de Guzzi, no Jardim Bandeirantes.

Após denúncias que havia um armado pela rua Mário Pizani, equipes da Força Tática foram averiguar e no caminho depararam-se com uma Parati branca, transitando no contra fluxo, com dois suspeitos dentro.

Os policiais abordaram o veículo e constataram que um dos ocupantes estava procurado pela Justiça, enquanto o outro portava uma arma de fogo calibre 38.

Ambos foram encaminhados ao plantão policial, sendo o procurado D.H.R.F. recolhido ao Centro de Triagem e A.C.M. preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, e também recolhido ao Centro de Triagem.

