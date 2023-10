Fogo em quintal mobiliza equipes dos Bombeiros

Bombeiros atenderam chamado, porém moradia não estava em chamas - Crédito: Maycon Maximino

Um suposto incêndio em uma casa, na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga, colocou em alerta toda a corporação do Corpo de Bombeiros, em São Carlos. Porém, foi alarme falso.

Populares teriam entrado em contato com a corporação e alertado os combatentes do fogo que foram com suas viaturas ao local com o intuito de debelar as chamas.

Porém, no endereço mencionado, tomaram ciência que homens estariam ateando fogo em produtos no quintal da moradia. Diante dos fatos, os auto bombas retornaram para a base.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também