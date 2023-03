SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

No início da madrugada desta sexta-feira, 24, a Guarda Municipal foi acionada para comparecer na rua Renato Talarico Lima Pereira, no Jardim Ipanema.

No local funciona um ecoponto, onde houve um incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas. Mas grande parte do material reciclável já havia queimado e o fogo se manteve controlado na parte interna da unidade. Não foi localizado nenhum suspeito pelo local.

Leia Também