Fogo destrói carro no Santa Felícia

Carro foi consumido por incêndio na Miguel Petroni - Crédito: Maycon Maximino

Um Ônix foi destruído pelo fogo na tarde desta sexta-feira, 4, na Avenida Miguel Petroni, na região da pista de skate, no Jardim Santa Felícia.

O São Carlos Agora apurou que o motorista de 33 anos percebeu fumaça que saia do interior do veículo e estacionou. Enquanto pedia ajuda de pessoas nas proximidades, labaredas começaram a tomar conta do carro.

Populares tentaram com o auxílio de extintores, apagar o fogo, mas em vão. Os motivos são ignorados.

Um auto-bomba do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e as chamas foram controladas. Porém, o carro ficou totalmente destruído.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também