Floricultura e casas são furtadas em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma floricultura e duas residências foram alvo de furto nos primeiros dias desta semana em São Carlos. Para as vítimas, restaram os prejuízos e formularem boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Um dos furtos aconteceu em uma floricultura localizada na Avenida Miguel Petroni, altos do Jardim Santa Felícia. Um homem de 32 anos chegou a ser acusado de ter se apossado de três vasos de orquídeas, pois seria usuário de entorpecentes e sua intenção era a venda dos produtos para a aquisição da droga. Após ser detido e autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. O crime teria ocorrido por volta das 21h30 de terça-feira, 29.

Já na Avenida Pacaembu (bairro de mesmo nome), um furto teria ocorrido na sexta-feira, 24. De acordo com a vítima, uma mulher de 59 anos, ela teria se ausentado de sua moradia e ao retornar notou que uma das janelas estaria encostada e ao entrar, deu a falta de eletrodomésticos, ferramentas e uma TV.

Já na madrugada desta quarta-feira, 30, na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul, uma vítima de 31 anos afirmou que desconhecidos teriam arrombado a porta da sua casa e levado eletrodomésticos, várias panelas, botijão de gás e TV.

