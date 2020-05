Filhos entregam armas do pai a polícia após ele agredir a mãe

Um pintor de 40 anos foi detido por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, na noite de sábado (09), em Ibaté.

Policiais militares foram acionados na rua Ibitinga, no Jardim Cruzado, para atender uma ocorrência de violência doméstica e no local, a vítima de 35 anos contou que está junto com o acusado há 18 anos e que nesta noite ele chegou em casa embriagado, os dois tiveram uma discussão e ele a agrediu com tapas no rosto e puxões de cabelo, mas não causou nenhuma lesão aparente.

Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, o filho do casal, de 10 anos, contou a eles que o pai tinha duas armas de fogo, tipo espingardas, escondidas em casa enquanto sua irmã, de 15 anos, pegou essas armas e entregou aos policiais.

As armas foram apreendidas e o acusado foi detido, encaminhado ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

