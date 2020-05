Filho usa carro de pai idoso para pagar dívida de drogas

Crédito: Marco Lúcio

Um veículo que estava com queixa de furto foi recuperado neste domingo (31), porém o mesmo não havia sido realmente furtado.

Após o idoso de 75 anos, proprietário do Gol prata, registrar um boletim de ocorrência pelo furto do veículo, ele passou pelo radar da rodovia SP-215, próximo a entrada do bairro Cidade Aracy e os policiais militares Cabo Araujo e Soldado Freitas iniciaram um patrulhamento com vistas ao mesmo.

Eles localizaram o Gol transitando pelo Jardim Cruzeiro do Sul, próximo a avenida Morumbi e deram início a um acompanhamento, conseguindo abordá-lo na rua Luís Mathias.

Com o condutor e dentro do veículo não foi encontrado nada ilícito, então os policiais localizaram o proprietário e foram buscá-lo em sua residência no Jardim Zavaglia, para conduzi-lo ao plantão policial, onde ele contou que seu filho é usuário de drogas e havia dado o carro como pagamento de dívida dos entorpecentes e que ele sabia disso, mas registrou a ocorrência do furto na tentativa de recuperar o carro.

Após esclarecimento dos fatos, o carro foi recolhido ao pátio municipal pois naõ havia nenhum documento que comprovasse que ele era propriedade de algum dos envolvidos, o condutor foi liberado e o proprietário também, mas ele responderá por falsa comunicação de crime.

