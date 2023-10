Filho ofende e ameaça de morte a mãe no Jardim Tangará

SIGA O SCA NO

03 Out 2023 - 08h41

03 Out 2023 - 08h41 Por Marcos Escrivani

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 42 anos foi acusado, pela própria mãe, de 77 anos, de ofensas e ameaças de morte. O caso de violência doméstica teria ocorrido nesta segunda-feira, em uma casa na rua D. Cármine Rocco, no Jardim Tangará.

A idosa compareceu à CPJ para formular boletim de ocorrência. Disse que o filho saiu da cadeia há aproximadamente dois meses e passou a morar em um cômodo nos fundos da sua casa. Desde então tem causado incômodos e seria ainda, usuário de drogas.

Nesta segunda-feira, pela manhã, teria discutido com um irmão e não satisfeito, ameaçou de morte a própria mãe. Ele estaria armado com uma faca. No mesmo dia, mas à tarde, voltou a importunar a vítima, ofendendo-a e afirmando que iria atear fogo em sua casa.

Temendo pela vida e pelos bens materiais, a mulher prestou queixa com o próprio filho e iria requerer medida protetiva.

