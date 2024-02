Filho desaparece e mãe pede ajuda para encontrá-lo

Igor Alexando Machado Roberto Luiz de 23 anos está desaparecido.

Sua mãe, Célia, disse que o filho não dá notícias desde outubro do ano passado.

Ela relatou ao SCA que um pastor, chamado Robson, foi até sua residência no bairro Cidade Aracy buscar seu filho, que é usuário de entorpecentes, e levá-lo à uma clínica de reabilitação em Santa Rita do Passa Quatro. Que no dia 31 de outubro , o pastor entrou em contato com ela, dizendo que Igor tinha deixado a clínica sem dizer para onde ia.

Ela pede ajuda para encontrar seu filho. Informações sobre paradeiro de Igor podem ser repassadas a Polícia Militar no 190

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também