Filha furta carro, arrasta e atropela a própria mãe

Mãe foi socorrida pelo Samu à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um caso de violência doméstica marcou a manhã desta terça-feira, 25, na Avenida Antonio Sacramento, na Vila Portal do Sol.

Uma filha, com problemas de saúde, entrou na moradia, se apoderou das chaves e furtou um Ônix que pertence a família e a mãe de 51 anos tentou impedir. Porém a vítima foi inicialmente arrastada e depois atropelada pelo veículo que foi levado pela filha.

A Polícia Militar foi acionada e após tomar ciência do furto, está à procura do veículo e da filha. A mãe, com ferimentos, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa com ferimentos.

