Fiação de origem duvidosa é apreendida e estabelecimento comercial lacrado em São Carlos

Fiação foi apreendida e parte dela pertence a ETE, do Saae - Crédito: Maycon Maximino

“Deu ruim” para um comerciante de 43 anos de São Carlos, surpreendido na manhã desta quarta-feira, 13, durante uma operação de combate à criminalidade que uniu fiscais de postura da Prefeitura Municipal, Guarda Municipal e Polícia Militar. Ele teve seu depósito lacrado.

A operação consistia em fiscalizar estabelecimentos que trabalham com materiais recicláveis e em um deles, localizado na rua Luiz Lázaro Zamenhof, no Jardim Real, havia fiação e cabeamento de origem suspeita em um barracão.

Indagado pelos fiscais, relatou que uma parte da fiação foi adquirida de um amigo e a outra, de desconhecidos. Todo o material foi apreendido e na CPJ, um funcionário do Saae reconheceu parte do cabeamento que teria sido furtado recentemente da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no Monjolinho. O caso será investigado pela Polícia Civil.

