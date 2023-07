Festa universitária é paralisada pela Prefeitura Municipal na Vila Costa do Sol

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma festa universitária de grande porte foi interrompida pela Prefeitura Municipal na noite desta quinta-feira (27), em São Carlos.

Após denúncias, agentes da GCM e fiscalização foram até a rua Presidente Vargas, Vila Costa do Sol, onde encontraram centenas de jovens em uma residência. A festa que tinha cobrança de ingresso estava em desacordo com as leis municipais, por isso foi paralisada.

Após o responsável ser notificado, os jovens deixaram o local.

