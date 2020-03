Festa em condomínio termina em briga e agressões

Crédito: Arquivo/SCA

Uma festa em um condomínio localizado na Av. Dr. Heitor José Reali terminou em briga e agressões por volta da 1h30 de sábado, 14. O operador R.H.I., 36 anos, ficou ferido.

Segundo apurado, uma festa estaria ocorrendo no bloco 16 e que estaria perturbando o sossego de famílias. Outras comemorações, inclusive, teriam sido realizadas pelas mesmas pessoas.

Porém, neste sábado, a vítima teria perdido a paciência e questionou o porteiro do condomínio que informou que outros moradores haviam reclamado e a Polícia Militar acionada.

Quando era por volta da 1h30, a vítima encontrou visitantes da festa na entrada do bloco e reclamou do barulho. Foi quando um dos causados passou a discutir e um dos moradores do prédio saiu do seu apartamento e partiu para cima do festeiro, quando teve início a briga que foi até a portaria.

Neste momento o porteiro teria sido atingido com uma agressão nas costas e que um dos acusados chegou a arremessar um cone que acertou a cabeça da vítima. Ao ser retirado do prédio, um dos acusados fez ameaças de morte ao operador.

