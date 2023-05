Fazer furtada na região do Shopping é flagrada com adolescente no Moradas 3

Fazer furtada na região do shopping foi recuperada pelos PMs - Crédito: Maycon Maximino

Uma Fazer preta, produto de furto ocorrido na manhã desta segunda-feira, 8, na Alameda das Palmeiras, na região do Shopping Center Iguatemi e pertencente a um homem de 38 anos, foi recuperada por policiais militares da manhã desta terça-feira, 9.

O veículo estava na casa de um adolescente de 17 anos, no Moradas 3. Denúncias anônimas levaram os PMs até a casa do suspeito. Indagado, disse não saber a origem da moto e que a teria comprado por R$ 700. Entretanto, foi constatado que no contato havia uma chave mixa e a numeração do motor e do chassi estavam raspados.

O acusado foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e a Fazer encaminhada ao pátio municipal para perícia.

