Familiares reconhecem corpo de homem encontrado ao lado de moto na SP-318

Foi identificado na tarde desta segunda-feira (19) o corpo do motociclista que foi encontrado caído ao lado da moto no final da noite de ontem (18), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318). (Veja matéria)

Trata-se de Edmilson de Oliveira Lima, de 36 anos. As circunstâncias em que ocorreram sua morte ainda são desconhecidas.

Uma testemunha que viu a moto e o corpo no chão parou no pedágio da rodovia e avisou os funcionários. Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu no local e constatou o óbito.

Após o reconhecimento, o corpo que estava no Instituto Médico Legal (IML) foi liberado aos familiares para a realização do funeral.

