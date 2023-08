Familiares de criança internada na UTI são acusados de ameaçar funcionários da Santa Casa

Santa Casa de São Carlos - Crédito: Comunicação Santa Casa

Familiares de uma paciente, internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) da Santa Casa de São Carlos, estão sendo acusados de agredir verbalmente e ameaçar os profissionais de saúde que estão cuidando da criança desde o dia 10 de agosto de 2023.

De acordo com o boletim de ocorrência, desde o dia 19 de agosto, as agressões vêm se intensificando, com a família chamando a equipe médica de "vagabunda" e "safada" e ameaçando-a de violência física.

Ainda de acordo com os registros policiais, na noite do dia 19 de agosto, o pai da paciente, ameaçou invadir o conforto médico aos chutes e disse que ia "pegar a médica pelos cabelos". No dia 20 de agosto, na visita das 12h30, a família fez um escândalo na UTI, apesar da presença da segurança institucional. A família teve que ser retirada do local, pois além de colocar a vida da paciente em risco, atrapalhou o bem-estar dos outros pacientes ali internados e da UTI Neonatal que se encontra em frente.

Na saída das funcionárias às 19h, a família estava na portaria do hospital intimidando as mesmas.

Não consta no boletim possível motivação de tais atos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O espaço está aberto, caso os familiares queiram se pronunciar.

