Família vive momentos de terror durante assalto na Vila Costa do Sol

Uma família passou por momentos de terror durante um assalto na noite da última quarta-feira (2), na rua São Paulo, na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Era por volta das 22h, quando o comerciante de 44 anos fechava sua lanchonete e foi surpreendido por quatro criminosos. Ele foi levado para o interior da casa que fica junto com o estabelecimento.

Já dentro do imóvel os bandidos também fizeram reféns uma aposentada de 56 anos e dois idosos de 68 anos. Todos foram amarrados e colocados na sala.

Já no andar superior a quadrilha rendeu duas estudantes de 17 anos. Um dos bandidos vestia moletom preto com o símbolo do Corinthians. Ele estava armado com um revólver e era o mais agressivo do bando, inclusive a todo instante apontava a arma para a cabeça das adolescentes.

Outro bandido ordenava que as vítimas abaixassem a cabeça, se não iria atirar, perguntando sobre o dinheiro do comércio.

A quadrilha permaneceu por cerca de 1h na casa e fugiu levando 12 garrafas de uísque Red Label e Black Label, 12 garrafas de uísque de outras marcas, televisor de 42 polegadas, telefone sem fio, celulares, kit para churrasco e R$ 6,7 mil em dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

Quem tiver informações dos autores pode ligar para o telefone 190 da Polícia Militar ou disque-denúncia através do 181.

