Falta de energia no Centro deixa mulher presa em elevador

Crédito: Marco Lúcio

Uma mulher ficou presa no elevador de um prédio, nesta manhã de sábado (27), na região central.

A zeladora estava dentro do elevador, no 10º andar, quando ocorreu a falta de energia no Centro e ela ficou presa.

Preocupado que alguém tivesse ficado preso, o porteiro verificou em todos os andares se havia alguém preso no elevador e no 10º encontrou a mulher.

A empresa que presta manutenção nos elevadosres do local e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a mulher foi resgatada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também