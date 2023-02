Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Polícia Homem é morto com facada no peito na Vila Celina e autor é preso pela PM

A faca que provavelmente foi usada para matar Gleison Lopes Garcia, na madrugada desta sexta-feira (24), na Vila Celina, em São Carlos, foi encontrada no começo da tarde, no mesmo bairro.

O vizinho do autor do crime foi estender a roupa, quando encontrou o objeto na sacada do imóvel. Sabendo do ocorrido e ligando os fatos, ele acionou a Polícia Militar.

A faca foi apreendida pelo 1º Distrito Policial e será juntada aos autos de investigação.

Leia Também