Exposição de Fotografias Rurais estará no espaço paço a partir do dia 24 de janeiro

Crédito: Divulgação

Com apoio do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos será realizada no Espaço Paço, localizado no Paço Municipal, de 24 de janeiro a 29 de fevereiro, a Exposição “Rurais” com fotografias de Antonio Mozeto.

As fotografias em preto e branco mostram trabalhadores rurais de várias regiões do Brasil entre 2018 e 2019. São cinco imagens impressas em canvas (tecido) no tamanho de 1,5 x 1,0 m e 16 imagens impressas em papel fine art no tamanho 63 x 38 cm, todas montadas em molduras de madeira.

Antonio Mozeto, 72 anos, professor titular aposentado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), é fotógrafo com ênfase em imagens de rua (retratos, cenas do cotidiano de cidades e arquitetura) e fotografias de paisagens rurais e do cotidiano de pessoas na vida rural.

O vernissage será realizada no dia 30 de janeiro, às 19h, no Espaço Paço.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também