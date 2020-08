Ex-presidiário é preso acusado de assaltar jovem no Jardim Hikari

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 28 anos foi preso no começo da manhã desta quinta-feira (27) após assaltar uma jovem na rua Carlos Del Nero, no Jardim Hikari, em São Carlos.

A vítima de 18 anos saiu de casa para trabalhar em uma farmácia e no caminho foi rendida por B.L.D. que estava armado com uma faca.

O bandido roubou o celular da vítima e se evadiu.

O roubo foi irradiado pelo Centro de Operações da PM (COPOM) e a equipe com os PMs Lima e Cristiane visualizou um suspeito com as mesmas características do assaltante entrando em um comércio.

O acusado foi abordado e acabou sendo reconhecido pela jovem.

Segundo a Polícia, B.L.D. veio de São Paulo há seis meses e possui passagens criminais por roubo e furto. Ele foi conduzido ao 3º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

O celular roubado e faca usada no crime não foram encontrados.

