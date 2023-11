Ex-padrasto é acusado de atingir motociclista na Vila Alpes

Motociclista recebe atendimento do Samu: possíveis fraturas pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um ex-padrasto está sendo acusado de causar uma colisão nesta terça-feira, 14, na Vila Alpes. Ele teria jogado o carro contra o enteado e depois deixou o local. Os motivos de tal atitude são ignorados.

Segundo o São Carlos Agora apurou, o motociclista de 20 anos transitava pela rua João Francisco e no cruzamento com a rua Raimundo Correia foi atingido propositalmente pelo ex-padrasto que teria jogado o veículo contra a moto. Após o acidente, o acusado teria descido do veículo, falado algo para o ex-enteado e deixadi o local.

O motociclista com suspeita de fratura no fêmur direito e em um dos cotovelos, foi socorrido à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico. Um pedaço do para-choque do veículo ficou no local do acidente.

