Ex-marido é acusado de descumprir medida protetiva

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendida por guardas municipais por volta das 18h20 desta quarta-feira, 13, na rua Rafael de Senzi, no Jardim São João Batista, envolvendo uma mulher de 30 anos e o ex-marido, de 37 anos. Inicialmente, o fato seria o descumprimento de uma medida protetiva.

O casal foi encaminhado à CPJ e apurado junto aos envolvidos que o ex-marido vai diariamente nas escolas onde estudam os seus filhos e fica por um tempo com eles, levando-os em seguida até a ex-mulher que trabalha das 8h às 18h e que mora atualmente com a mãe. O ex-marido disse que inicialmente ficava a 100 metros da residência, mas que teria sido flexibilizada pela avó e pela ex-mulher.

Porém, nesta quarta, segundo o ex-marido, os filhos relutaram em deixar sua companhia e isso fez com que ocorresse uma discussão entre ele e a avó das crianças. Minutos depois teria chegado a ex-mulher do trabalho e ao saber que os filhos estariam com o ex-marido, nas proximidades, teria ido ao seu encontro, agredindo-o e rasgando sua roupa.

Diante dos fatos, a autoridade policial tomou as providências de praxe na CPJ.

