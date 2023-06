“Ex” é acusado de agredir mulher e ameaçar a família

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 40 anos acusa o ex-marido, de 47 anos de agressões e ameaças. O fato teria ocorrido por volta das 19h30 desta terça-feira, 13, na rua Guerino Fracasso, no Jardim Social Presidente Collor.

A vítima compareceu na CPJ e disse às autoridades policiais que o “ex” não aceita o término do relacionamento e teria ido a sua casa lhe agredir. O espancamento terminou com a intervenção do filho de 14 anos. Com isso, conseguiu se refugiar em uma casa vizinha. Já o agressor disse que iria embora, mas voltaria com um revólver para matar a ex-companheira e os três filhos.

