“Ex” descumpre medida protetiva, quebra moradia e ameaça mulher

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos foi detido pela PM por volta das 2h17 desta sexta-feira, 17, acusado de violência doméstica. O caso teria ocorrido em uma casa na rua Geraldo Bellini, no Jardim Santa Angelina.

A PM foi acionada e no local, os policiais apuraram que uma criança pedia por socorro. Após entraram na garagem, apuraram junto a vítima de 44 anos que o responsável seria o seu ex-companheiro. Contra ele havia medida protetiva. Mesmo assim teria entrado na casa com um facão e danificado um Gol, móveis e ameaçado a mulher as duas filhas (de 17 anos e 9 anos). Em seguida fugiu.

Porém, no momento em que a PM ouvia a vítima o acusado retornou e ao ver a viatura tentou a fuga e se escondeu embaixo de um caminhão.

De acordo com os policiais, aparentava estar embriagado, mas sem o facão. Detido, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

