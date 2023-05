Ex-companheiro de trabalho furta celular de pedreiro

SIGA O SCA NO

O celular furtado foi restituído ao dono - Crédito: Maycon Maximino

Um ex-companheiro de trabalho foi, literalmente, amigo “da onça” na manhã desta sexta-feira, 5, ao furtar o celular de um pedreiro, em uma obra na esquina da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Humberto Manelli, no Jardim Gibertoni, região do Sesc.

A vítima acionou a PM e disse que teria deixado o aparelho recarregando a bateria em cima de uma mureta. Paralelamente, lembrou da “visita” do ex-companheiro de 18 anos.

Associou um fato ao outro, chamou a PM e foram até a casa do então suspeito, na rua Júlio Rocha, no Jardim Paulista. Lá, o rapaz confessou o crime e pegou o aparelho, que teria escondido embaixo de um colchão. Encaminhado à CPJ, ficou à disposição da autoridade policial.

