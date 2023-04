SIGA O SCA NO

Estudantes de medicina se envolveram em uma briga generalizada na manhã deste sábado (1º), no Ginásio Milton Olaio Filho. As cenas de selvageria foram gravadas com celulares.

Nas imagens é possível ver vários universitários trocando socos e chutes dentro da quadra.

Os estudantes participavam do evento de abertura dos jogos Pré-Intermed.

Segundo a organização, os envolvidos são de duas universidades particulares de Campinas e Catanduva. Não foi informado o que motivou a briga.

