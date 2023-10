Estudantes brigam na saída de escola no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 13h59

09 Out 2023 - 13h59 Por Da redação

Crédito: arquivo pessoal

Duas alunas da Escola Estadual Professor Bento da Silva Cesar, no bairro Santa Felícia, se envolveram em uma briga durante o horário da saída, nesta segunda-feira (9). Os motivos são desconhecidos.

Fotos enviadas ao SCA mostram as duas estudantes se agarrando pelos cabelos. Motoristas tentaram apartar a briga buzinando, enquanto outros alunos apenas assistem a confusão que só termina com a chegada de um adulto. De acordo com uma testemunha que presenciou a briga, umas das estudantes sofreu várias escoriações.

Pais de alunos que entraram em contato com o São Carlos Agora pedem uma presença mais ostensiva da Ronda Escolar da Polícia Militar, principalmente nos horários de entrada e saída de alunos.

