Estudante é assaltado por dois criminosos no Jardim Mercedes

Um estudante de 18 anos foi alvo de um assalto no início da madrugada desta sexta-feira, 16. Na CPJ, perante às autoridades policiais, narrou o ocorrido.

Ele teria saído da EE José Juliano Netto, onde estuda e seguia para sua casa, no Tijuco Preto, em companhia de um colega quando, na esquina das ruas José de Alencar com a Antonio Rodrigues Cajado, no Jardim Mercedes, foram abordados por dois desconhecidos.

Um dos acusados simulou estar armado. Neste interim, o colega da vítima conseguiu sair correndo. Já o estudante, mediante ameaças de morte, foi obrigado a entregar o celular e a mochila com o material escolar. Em seguida, os bandidos fugiram sentido Rodoviária. Ninguém foi detido.

