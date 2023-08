Estudante é assaltado no interior de “apê” na região da USP

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estudante de 26 anos foi vítima de um assalto por volta dos 30 minutos desta quarta-feira, 16, na Alameda dos Miosótis, no Parque Arnold Schmidt, região da USP.

Para ter acesso ao apartamento, o criminoso, armado com uma faca, arrombou o miolo da fechadura e se apoderou de uma mochila que estava na cozinha.

A vítima disse que ouvia música com fone de ouvido e quando percebeu que o aparelho tinha sido desconectado, foi ver o motivo e deu de cara com o bandido que fez ameaças de morte. O estudante não reagiu e o ladrão fugiu. No momento do assalto, um colega de quarto dormia e não viu a ação criminosa.

Leia Também