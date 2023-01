SIGA O SCA NO

USP São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma estudante de 21 anos foi assaltada por dois homens na região da USP, em São Carlos.

O crime ocorreu no dia 14, mas foi registrado somente ontem no DP da área. Segundo os relatos, a vítima caminhava pela avenida Trabalhador São-Carlense no início da madrugada, quando dois bandidos chegaram em uma moto. Mencionando estar armado, o garupa desceu e tomou o celular Iphone 7 da estudante.

Praticado o assalto, a dupla fugiu em direção ao terminal rodoviário.

Leia Também