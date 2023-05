Estelionatos e furto são registrados em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois estelionatos e um furto foram registrados nesta quarta-feira, 24, na Central de Polícia Judiciária (CPJ), em São Carlos. As vítimas tiveram que amargar prejuízos, enquanto que os golpistas contabilizaram os seus lucros.

Um dos estelionatos aconteceu nesta quarta-feira, 24, quando um homem de 28 anos teria visto o anúncio de um empréstimo no Facebook e se interessou. Em contato com a suposta empresa, para ter acesso a R$ 5 mil, teria inicialmente que fazer um PIX de 100. Atendeu o combinado. Momentos depois, o suposto agente queria mais R$ 374, quando desconfiou do golpe.

Já uma mulher de 63 anos disse que no dia 9 de maio teria recebido em seu celular uma mensagem em seu WhatsApp com a foto de sua filha dizendo que que precisava de ajuda e pediu R$ 1.740,00 mil. Assustada, a mãe ajudou e depositou. Mas no dia seguinte, ao conversar de fato com a filha, percebeu que foi encaminhada.

Por fim, às 21h30 de terça-feira, 23, uma mulher de 49 anos disse que sua casa, na rua Hermínio Bernasconi, no Boa Vista, teria sido arrombada e o imóvel ficado em desalinho. Disse ainda que foi levado um mostruário de joias e R$ 1 mil.

Todos os crimes foram registrados na CPJ.

