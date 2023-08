Estelionatário lesa homem em quase R$ 2 mil em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 48 anos foi mais uma vítima de um estelionatário em São Carlos. O crime teria ocorrido no sábado, 6. O golpe rendeu quase R$ 2 mil.

A vítima relatou em boletim de ocorrência na CPJ que um desconhecido se passou por seu irmão e entrou em contato via WhatsApp. Ele alegava que estaria com problemas no seu aplicativo e posteriormente iria resolver. A vítima acreditou e adicionou o novo número.

Durante o bate papo, o golpista alegando problemas financeiros, pediu à vítima que fizesse dois PIXs para uma determinada pessoa que totalizou R$ 1.970,00. A vítima foi descobrir que foi enganada no dia seguinte, quando, de fato, o irmão teria entrado em contato.

