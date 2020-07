Engenheiro é autuado em flagrante por tentativa de homicídio no Centro; vidraça quebrada teria motivado o crime

Movimentação policial na frente da casa onde ocorreu o crime - Crédito: Maycon Maximino

Um prejuízo de R$ 8 mil devido a uma vidraça quebrada teria motivado uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (15), na rua Episcopal, no Centro de São Carlos. Um engenheiro de 60 anos foi autuado em flagrante pelo crime e o filho de 24 está foragido.

O São Carlos Agora teve acesso ao boletim de ocorrência do flagrante registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), pelo Delegado Gilberto de Aquino que esteve pessoalmente no local dos fatos.

De acordo com o registro policial, imagens de câmeras de segurança mostram quando dois indivíduos se dirigem até a casa da vítima às 11h22. Eles permanecem do lado de fora até às 11h25, quando vão até a portaria de um prédio e perguntam se E.A.R., de 50 anos, seria morador da residência ao lado.

Após a confirmação do porteiro, a dupla invade a casa da vítima e ocorrem os disparos dentro do imóvel. Pelas imagens das câmeras também é possível observar dois rapazes desconhecidos do outro lado da rua. Exatamente às 11h28 os autores dos tiros deixam a residência.

O delegado Gilberto de Aquino, em contato com vizinhos de E.A.R. descobriu que ele possuí problemas psiquiátricos e ontem teria danificado a fachada de vidro de uma seguradora na rua Sete de Setembro. O imóvel seria de propriedade da família da vítima e estaria locado para os autores da tentativa de homicídio.

A mãe de E.A.R., uma idosa de 79 anos, se prontificou a arcar com os danos causados pelo filho, solicitando que a polícia não fosse acionada, devido ao distúrbio mental do filho.

O engenheiro A.A.Z., 60, e o filho, o estudante A.A.Z.F., de 24 anos, foram na manhã de hoje levar o orçamento de R$ 8 mil referente ao conserto para a mulher e a encontraram perto de casa. Em seguida a idosa desceu a rua Episcopal.

Depois, pai e filho resolveram tirar satisfação com o autor dos danos na vidraça, quando ocorreram os disparos.

O engenheiro A.A.Z. que foi baleado na mão durante a confusão foi localizado pela Polícia Militar enquanto recebia atendimento médico no Hospital da Unimed. Ele relatou que foi desarmado com o filho A.A.Z.F. na casa de E.A.R. tirar satisfações sobre os danos e que ele estava armado com uma marreta e um revólver .

O engenheiro alega que E.A.R. atirou e acertou sua mão. Que em seguida ambos entraram em luta corporal e houve mais dois disparos que desta vez atingiram E.A.R.

Por sua vez, E.A.R. alega que dois homens o chamaram no portão. Eles estariam com uma arma e outro objeto que não soube descrever. Ao tentar trancar o portão teria sido alvejado e levado um golpe de marreta na cabeça.

O local aconteceu ocorreu o entrevero passou por perícia, entretanto a arma usada no crime não foi localizada.

O engenheiro acabou autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e segue internado na Santa Casa sob escolta policial.

O delegado Gilberto de Aquino entendeu que o crime foi premeditado e que poderia ser evitado, considerando ser notória a condição mental de E.A.R. O titular da DIG também destacou que o prejuízo causado na vidraça foi pago pela mãe do rapaz.

E.A.R. também permaneceu internado, enquanto que o filho do engenheiro ainda não foi localizado.

